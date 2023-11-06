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Коммерческая недвижимость в Руква, Танзания

1 объект найдено
MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE в Сумбаванга, Танзания
MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE
Сумбаванга, Танзания
Площадь 147 000 м²
DETAILS MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE Discover an outstandin…
€3,73 млн
Realting.com
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