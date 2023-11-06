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Отели в Coastal Zone, Танзания

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1 объект найдено
RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM в Дар-эс-Салам, Танзания
RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM
Дар-эс-Салам, Танзания
Комнаты 36
Площадь 80 573 м²
DETAILS Resort For Sale (South Beach) Kigamboni, Dar es Salaam Introducing South Beach…
€6,99 млн
Realting.com
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