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Продажа офисных помещений с видом на море в Цуг, Швейцария

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1 объект найдено
Офис 10 комнат в Цуг, Швейцария
Офис 10 комнат
Цуг, Швейцария
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Количество этажей 21
€ 11,000,000
Офисные помещения площадью 388 м2 расположены на 21-м этаже здания Parktower в центре города…
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