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Коммерческая недвижимость в Цуг, Швейцария

1 объект найдено
Офис 10 комнат со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Цуг, Швейцария
Офис 10 комнат со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Цуг, Швейцария
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Количество этажей 21
Офисные помещения площадью 388 м2 расположены на 21-м этаже здания Parktower в центре города…
Цена по запросу
Realting.com
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