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Купить ресторан в Шаффхаузен, Швейцария

Шаффхаузен
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Шаффхаузен, Швейцария
Ресторан, кафе
Шаффхаузен, Швейцария
200 м²
€ 550,000
Realting.com
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