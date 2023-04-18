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Купить коммерческую недвижимость в Санкт-Мориц, Швейцария

1 объект найдено
Коммерческаяв Санкт-Мориц, Швейцария
Коммерческая
Санкт-Мориц, Швейцария
8 230 м²
€ 49,000,000
Пакет из 4 отелей в элитном горнолыжном курорте Швейцарии – Санкт-Морице. Общее кол…

Параметры недвижимости в Санкт-Мориц, Швейцария

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Realting.com
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