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Продажа офисных помещений в Швейцарии

коммерческая недвижимость
10
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1 объект найдено
Офис 10 комнат с лифтом, с видом на море, с гаражом в Цуг, Швейцария
Офис 10 комнат с лифтом, с видом на море, с гаражом
Цуг, Швейцария
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Количество этажей 21
Офисные помещения площадью 388 м2 расположены на 21-м этаже здания Parktower в центре города…
€11,00 млн
Realting.com
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