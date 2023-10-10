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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Швейцарии

Вале
4
1 объект найдено
Коммерческая 7 спален с лифтом, с кондиционером, с гаражом в Baar, Швейцария
Коммерческая 7 спален с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Baar, Швейцария
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 15
Penthouse - Офис 400 sqm plus 17sqm office/hobbyraum & 2 PP TG, 6300 Zug Richtpreis: VHB: CH…
€11,00 млн
Realting.com
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