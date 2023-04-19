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Купить коммерческую недвижимость в Leuk, Швейцария

1 объект найдено
Коммерческая 24 спальнив Leuk, Швейцария
Коммерческая 24 спальни
Leuk, Швейцария
9 600 м²
€ 3,300,000
Замечательный отель с прекрасным рестораном был построен в 1992 году и является самым новым …
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