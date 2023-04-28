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Коммерческая недвижимость в Conthey, Швейцария

1 объект найдено
Коммерческая в Haute Nendaz, Швейцария
Коммерческая
Haute Nendaz, Швейцария
€ 1,600,000
Очень известный пиццерия на популярном горнолыжном курорте. Бар был открыт в 1984 году, а пи…
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