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Купить коммерческую недвижимость в Xabia Javea, Испания

3 объекта найдено
Отель 7 спаленв Xabia Javea, Испания
Отель 7 спален
Xabia Javea, Испания
13 ванных комнат 900 м²
€ 2,695,000
Вашему вниманию представлена "Torre Rey Jaume I" (Крепость Короля Хайме I) - это своеобразно…
Коммерческая 28 спаленв Xabia Javea, Испания
Коммерческая 28 спален
Xabia Javea, Испания
28 ванных комнат
€ 5,000,000
Предлагаем Вам бутик-отель в историческом центре города Аликанте.Здание было полностью отрес…
Коммерческая 5 спаленв Xabia Javea, Испания
Коммерческая 5 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат 268 м² Количество этажей 3
€ 650,000
Фантастическая возможность приобрести совершенно новый бутик-отель, расположенный в историче…
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