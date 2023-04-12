ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Складские помещения
Купить склад с видом на море в Испании
коммерческая недвижимость
914
рестораны
44
отели
250
офисы
54
производственные здания
5
доходные дома
6
инвестиционная недвижимость
21
магазины
4
Склад
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
370 м²
€ 1,903,962
Коммерческое помещение в самом сердце Барселоны, район Сиютат Бейя, на одной из самых…
Коммерческая
Барселона, Испания
12 м²
€ 9,076,270
Великолепный отель с виноградником расположен в Пенедес, Барселона, Испания. Отель имеет 2 л…
Коммерческая
Estepona, Испания
120 м²
€ 351,322
Коммерческие помещения на продажу, которые принесут вам прибыль. У вас есть шанс инвестирова…
Коммерческая
Андалусия, Испания
9 269 м²
€ 3,176,694
Испания Андалусия г.Фуэнхирола Парковка рядом с портом &am…
Коммерческая
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
200 м²
€ 167,283
Выставлена на продажу коммерческая недвижимость, площадь которой составляет 200 кв. м., 58 к…
Коммерческая
Altea, Испания
640 м²
Количество этажей 4
€ 1,194,878
Мы хотим вам предложить шикарный отель в центре города Алтея с видом на море и горы.Здание и…
Отель 30 спален
Торревьеха, Испания
30 ванных комнат
1 000 м²
5 Этаж
€ 2,850,000
Выгодное предложение для покупки отеля на Средиземноморском побережье! Расположен на пяти эт…
Коммерческая 8 спален
Кальпе, Испания
8 ванных комнат
220 м²
€ 547,652
Отель в самом центре города Кальпе, рядом с магазинами, банками, барами, ресторанами, суперм…
Коммерческая
Марбелья, Испания
193 м²
€ 1,856,986
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЕСТОРАН В БУЭРТО БАНУС, МАРБЕЛЬ! Площадь застройки: 193 м ². Те…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
4 000 м²
€ 25,000,000
ОписаниеПродажа отеля 4* в Барселоне 100 номеров 25 млн. Евро!!! Рентабельный Отель в Барсел…
Коммерческая
Торревьеха, Испания
35 м²
€ 26,900
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 35.00 м2, гараж 1991 год…
Коммерческая 5 спален
Аликанте, Испания
393 м²
€ 1,100,354
Превосходная дискотека и вилла расположены в Кальпе, Испания. Отличное инвестиционное предло…
Регионы с недвижимостью на продажу
в Балеарские острова
в Мадриде
в l Alfas del Pi
в Moianes
в Pla de Mallorca
в Бах-Виналопо
в Марбелья
в Виналопо-Митха
в Сан-Мигель-де-Салинас
в Almogia
на Канарских островах
в Aspe
в Altea
в Teulada
в Santa Pola
в Sant Joan d Alacant
в Гуардамар
в Эльче
в Ibiza
в Puerto Real
Параметры недвижимости в Испании
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты