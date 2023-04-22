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Отели с бассейном в Valle del Guadalhorce, Испания

Almogia
8
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6 объектов найдено
Отель в Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
12 300 м²
€ 22,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на 1-ой линии моря на Коста дель Соль, 189 номеров, 22 млн.€, 6% ре…
Отель в Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
€ 25,000,000
ОписаниеПродажа уникального Отеля 4* на первой линии побережья Коста дель Соль, 272 номеров,…
Отель 687 спален в Almogia, Испания
Отель 687 спален
Almogia, Испания
€ 108,000,000
ОписаниеДля серьезных инвесторов: лот из трёх Отелей 4* на первой линии моря в Испании, 687 …
Отель в Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
19 000 м²
€ 41,900,000
ОписаниеПродажа Отеля 4* на первой линии Коста дель Соль в Испании: 41.9 млн евро, 260 номер…
Отель в Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
16 970 м²
€ 17,770,000
ОписаниеПродажа Отеля 4* на первой линии моря в Испании: 228 номеров, 17.770 млн. евро, 6% р…
Отель в Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
13 800 м²
€ 21,300,000
ОписаниеПродажа отеля 4* в Испании на первой линии моря, 280 номеров, 21.3 млн. евро, 6% рен…
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