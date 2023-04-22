ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Андалусия
Malaga
Гостиницы, отели
Отели с видом на море в Valle del Guadalhorce, Испания
Almogia
8
Отель
Очистить
8 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель
Almogia, Испания
12 300 м²
€ 22,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на 1-ой линии моря на Коста дель Соль, 189 номеров, 22 млн.€, 6% ре…
Отель
Almogia, Испания
€ 25,000,000
ОписаниеПродажа уникального Отеля 4* на первой линии побережья Коста дель Соль, 272 номеров,…
Отель
Almogia, Испания
10 500 м²
€ 20,500,000
ОписаниеПродажа Отеля 4* на Коста дель Соль, 243 номера, 20,5 млн.€, 6% рентабельность! Отел…
Отель 687 спален
Almogia, Испания
€ 108,000,000
ОписаниеДля серьезных инвесторов: лот из трёх Отелей 4* на первой линии моря в Испании, 687 …
Отель
Almogia, Испания
19 000 м²
€ 41,900,000
ОписаниеПродажа Отеля 4* на первой линии Коста дель Соль в Испании: 41.9 млн евро, 260 номер…
Отель
Almogia, Испания
16 970 м²
€ 17,770,000
ОписаниеПродажа Отеля 4* на первой линии моря в Испании: 228 номеров, 17.770 млн. евро, 6% р…
Отель
Almogia, Испания
13 800 м²
€ 21,300,000
ОписаниеПродажа отеля 4* в Испании на первой линии моря, 280 номеров, 21.3 млн. евро, 6% рен…
Отель
Almogia, Испания
22 500 м²
€ 31,000,000
ОписаниеПродажа лота из 2-х Отелей 3* и 4* на 400 номеров, 31 млн.€, 7% рентабельность!Стоим…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты