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Купить отель с видом на море в Valle del Almanzora, Испания

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1 объект найдено
Отель 567 спаленв Albanchez, Испания
Отель 567 спален
Albanchez, Испания
€ 52,000,000
ОписаниеПродажа 3-х Отелей 4* в Испании, 567 номеров, за 52,0 млн. €, 7% рентабельность!Два …
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