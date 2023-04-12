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Купить склад в Валенсии, Испания

Алаканти
2
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
1
Аликанте
1
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3 объекта найдено
Складв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Склад
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
2 118 м²
€ 1,600,000
Industrial warehouse for sale located in San Vicente del Raspeig The ship is in good conditi…
Складв Аликанте, Испания
Склад
Аликанте, Испания
609 м²
€ 189,000
Industrial warehouse for sale in Alicante with tenant located in a consolidated estate, clos…
Склад 2 ванныхв l Horta Sud, Испания
Склад 2 ванных
l Horta Sud, Испания
2 ванных комнат 7 718 м²
€ 5,850,000
Продается скла…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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