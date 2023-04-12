ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Магазины
Купить магазин с видом на горы в Валенсии, Испания
Бенидорм
2
Марина-Баха
2
el Camp de Turia
1
Магазин
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 75 комнат
Барселона, Испания
75 Количество комнат
€ 35,700,000
На продажу предлагается шикарный отель расположенный в Барселоне, Испания. Отель находит…
Коммерческая 101 спальня
Sant Joan d Alacant, Испания
101 ванных комнат
7 487 м²
€ 12,446,643
Предлагаем великолепную возможность повысить свою доходность! Отличный отель с видом на море…
Коммерческая 11 спален
Аликанте, Испания
11 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 1
€ 711,948
Разумная цена и респектабельное место делают это предложение достойным внимания! Привлекател…
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
135 м²
€ 129,900
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Torretas. Общая площадь 135.00 м2, ко…
Коммерческая
Торревьеха, Испания
14 м²
-1 Этаж
€ 14,000
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на -1 этаже. Общая площа…
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
300 м²
€ 1,269,308
Коммерческое помещение в самом сердце Барселоны. Общая площадь 300 м.кв. в один этаж.…
Коммерческая
Las Escalericas, Испания
€ 3,500,000
Продаётся коммерческое помещение в San Miguel de Salinas в районе Ciudad de las comunicacion…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
168 м²
7/8 Этаж
€ 618,349
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Отель 44 спальни
Бенидорм, Испания
44 ванных комнат
Количество этажей 6
€ 4,500,000
Красивый отель расположенный в 4 км от центра знаменитого курортного города Бенидорм.Находит…
Коммерческая
Барселона, Испания
315 м²
€ 616,521
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Отличное расположение напро…
Коммерческая 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
393 м²
Количество этажей 2
€ 482,930
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 1 ванная
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
126 м²
5 Этаж
€ 260,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе Ensanche - Diputación, располагается на…
Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты