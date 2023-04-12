Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия

Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Валенсии, Испания

Марина-Альта
37
Кальпе
21
l Alfas del Pi
11
Бах-Виналопо
9
Aspe
8
Виналопо-Митха
8
Сан-Мигель-де-Салинас
8
Altea
6
Показать больше
38 объектов найдено
Офисв Altea, Испания
Офис
Altea, Испания
96 м²
€ 495,000
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
Коммерческаяв Бенидорм, Испания
Коммерческая
Бенидорм, Испания
1 981 м²
€ 1,288,000
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Cala de Finestrat. Общая площадь 1981.…
Отельв Аликанте, Испания
Отель
Аликанте, Испания
750 м²
€ 4,000,000
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
Коммерческаяв l Alfas del Pi, Испания
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
€ 269,500
Продаётся коммерческое помещение в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 0.00 м2, уч…
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
450 м²
€ 750,000
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Acequion. Общая площадь 450.00 м2, со…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
€ 3,200,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе El Campello. Общая площадь 0.00 м2, уча…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
€ 3,800,000
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
Коммерческая 1 спальняв Гуардамар, Испания
Коммерческая 1 спальня
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 112 м²
€ 112,000
Коммерческое помещение в Guardamar del Segura. Коммерческое помещение в центре Гуардамар дел…
Коммерческая 2 спальнив Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 46 м²
€ 41,000
Местный салон красоты и массажи на пляже Лос Локос. Салон красоты и массажа на продажу на пл…
Коммерческая 2 ванныхв Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 139,000
Бар-кафе на продажу в центре Торревьехи
Отельв Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 000 м²
€ 1,750,000
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
Магазинв Бенидорм, Испания
Магазин
Бенидорм, Испания
15 150 м²
€ 7,500,000
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
450 м²
€ 1,350,000
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
Коммерческаяв Orihuela, Испания
Коммерческая
Orihuela, Испания
1 000 м²
€ 11,000,000
Испания Провинция Барселона Ресторан на первой линии от моря Один…
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 6,500,000
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Вели…
Отельв Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 732 м²
€ 5,995,000
Испания Коста дель Маресме &nbsp; Новый отель 3*** в 200м от пляжа &a…
Коммерческаяв Orihuela, Испания
Коммерческая
Orihuela, Испания
360 м² 1 Этаж
€ 1,450,000
Испания Коста Брава &nbsp; Ресторан на первой линии &nbsp; Про…
Коммерческаяв Orihuela, Испания
Коммерческая
Orihuela, Испания
199 м²
€ 950,000
Испания Коста Дорада &nbsp; Ресторан на набережной &nbsp; Оче…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
26 600 м²
€ 50,000,000
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
Коммерческаяв Aspe, Испания
Коммерческая
Aspe, Испания
9 700 м²
€ 3,500,000
ОписаниеПродажа торгового центра с супермаркетом CONSUM в Аликанте!Супермаркет Consum занима…
Коммерческаяв Cortes de Pallas, Испания
Коммерческая
Cortes de Pallas, Испания
1 300 м²
€ 2,600,000
ОписаниеПродажа здания, 24 туристических апартамента, 2,6 млн. Евро, 6,15 % рентабельность. …
Коммерческаяв Casinos, Испания
Коммерческая
Casinos, Испания
2 037 м²
€ 3,550,000
ОписаниеОтличная инвестиция! Продажа новых коммерческих помещений с арендатором в Валенсии: …
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
600 м²
€ 1,500,000
ОписаниеПродажа нового апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,5 млн.€, 7,5% рентабельность! Ме…
Магазинв Casinos, Испания
Магазин
Casinos, Испания
3 510 м²
€ 9,000,000
ОписаниеПродажа торгового центра в Валенсии — нового супермаркета Mercadona и Burger King: 9…
Отельв Дения, Испания
Отель
Дения, Испания
5 066 м²
€ 5,200,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на побережье Коста Бланка 5,2 млн.€ 110 номеров!Отель построен в 20…
Отельв Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
3 260 м²
€ 1,900,000
ОписаниеПродажа нового отеля-резиденции для пожилых людей, 1,9 млн. евро в Аликанте, Испания…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
1 085 м²
€ 2,850,000
ОписаниеПродажа нового Отеля 3* в центре Бенидорма, 2,85 млн.€, 7,55% рентабельность.Площадь…
Отельв Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 400 м²
€ 2,700,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в Аликанте на самом берегу моря, 2.7 млн.€ !!!Площадь отеля: 1400 к…
Коммерческаяв Aspe, Испания
Коммерческая
Aspe, Испания
1 900 м²
€ 950,000
ОписаниеПродажа коммерческого помещения в центре Аликанте 950.000€, 7,8% рентабельность!Площ…
Отельв Sierra Engarceran, Испания
Отель
Sierra Engarceran, Испания
6 350 м²
€ 6,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на первой линии моря в Испании, 120 номеров, 6,0 млн. Евро. Отель р…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти