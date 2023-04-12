Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Доходные дома

Купить доходный дом с бассейном в Валенсии, Испания

Orihuela
2
Вега-Баха-дель-Сегура
2
Доходный дом В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
354 м²
€ 641,873
Коммерческое помещение под супермаркет расположено в центре Барселоны, Коста Брава. Площадь …
Коммерческая 2 спальнив Finestrat, Испания
Коммерческая 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 168 м² Количество этажей 2
€ 238,876
Новый таунхаус в районе Терра Марина с высоко развитой инфраструктурой - идеальное место для…
Коммерческаяв Коста-Брава, Испания
Коммерческая
Коста-Брава, Испания
3 862 м²
€ 2,316,707
Коммерческое помещение в провинции Жирона. Помещение расположено на первом этаже жил…
Отель 50 спаленв Луго, Испания
Отель 50 спален
Луго, Испания
50 ванных комнат 1 500 м²
€ 3,663,620
Это отель недалеко от Луго, расположенный всего в 8 минутах от пляжей под синим флагом. Сост…
Отельв Коста-Брава, Испания
Отель
Коста-Брава, Испания
3 700 м²
€ 5,453,915
Снижение цены! Старая цена 7 500 000 евро!!! Уникальное предложение на Коста Брава! Н…
Коммерческая 3 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Коммерческая 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат 132 м² 2/2 Этаж
€ 144,381
Здесь вы сможете окунуться в сказочный мир комфорта небольшого испанского городка Сан-Мигель…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
3 328 м²
€ 16,337,285
Испания г. Мадрид &nbsp; Коммерческое здание &nbsp; Красивое з…
Коммерческая 3 спальнив Бенидорм, Испания
Коммерческая 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 213 м² 6/7 Этаж
€ 616,358
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
839 м²
€ 4,991,948
Испания г.Мадрид &nbsp; Здание с тур. лицензией &nbsp; 4-этажн…
Коммерческаяв Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
25 м²
€ 1,042,646
Коммерческое помещение в районе Борн города Барселона. Туристическая улица с большой …
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 4,750,000
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
Отельв Вильяэрмоса-дель-Рио, Испания
Отель
Вильяэрмоса-дель-Рио, Испания
3 800 м²
€ 1,700,000
Загородный Оте…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти