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Купить ресторан с видом на море в Валенсии, Испания

Aspe
1
Вега-Баха-дель-Сегура
1
Виналопо-Митха
1
Торревьеха
1
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Aspe, Испания
Ресторан, кафе
Aspe, Испания
160 м²
€ 880,000
ОписаниеПродажа ресторана на первой линии моря в Аликанте: 880.000 Евро!!!Новый ресторан с у…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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