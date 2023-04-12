Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия

Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Валенсии, Испания

Sant Joan d Alacant
5
Гуардамар
5
Эльче
4
la Plana Alta
3
Safor
3
Xabia Javea
3
Бениса
3
Дения
3
Показать больше
3 объекта найдено
Офисв Altea, Испания
Офис
Altea, Испания
96 м²
€ 495,000
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
Коммерческая 28 спаленв Pilar de la Horadada, Испания
Коммерческая 28 спален
Pilar de la Horadada, Испания
28 ванных комнат 885 м²
€ 950,000
Редкая и уникальная инвестиционная возможность в провинции Аликанте приобрести частично пост…
Ресторан, кафев Aspe, Испания
Ресторан, кафе
Aspe, Испания
160 м²
€ 880,000
ОписаниеПродажа ресторана на первой линии моря в Аликанте: 880.000 Евро!!!Новый ресторан с у…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти