ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Недвижимость для инвестиций
Купить инвестиционная недвижимость с бассейном в Валенсии, Испания
Алаканти
3
Аликанте
3
Вега-Баха-дель-Сегура
3
Торревьеха
2
Rojales
1
Инвестиционная
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель
Мадрид, Испания
€ 16,337,285
Испания г. Мадрид Отель 3* рядом с музеем Прадо …
Коммерческая
Mutxamel, Испания
€ 145,000
Продаётся коммерческое помещение в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 0.00 м2, участо…
Коммерческая
Orihuela, Испания
3 650 м²
€ 1,633,729
Испания Коста Дорада Супермаркет (5,3 % годовых) …
Коммерческая
Chantada, Испания
4 572 м²
€ 3,400,000
ОписаниеПродажа помещения супермаркета «Mercadona», 3,4 млн.€, 6,5% рентабельность.Месторасп…
Коммерческая
Гуардамар, Испания
175 м²
€ 264,000
Продаётся коммерческое помещение в Гуардамаре в районе EL RASO. Общая площадь 175.00 м2, ком…
Отель 100 спален
Кольядо-Вильяльба, Испания
100 ванных комнат
6 900 м²
€ 10,074,955
Расположен на д…
Отель 51 спальня
Finestrat, Испания
42 ванных комнат
2 909 м²
Количество этажей 6
€ 5,592,900
Стильно! Качественно! Функционально! Новый современный апартотель на возвышенном земельном у…
Отель
Sencelles, Испания
8 300 м²
€ 15,500,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на Майорке, 189 номеров, 15,5 млн.€, 6% рентабельность!Отель находи…
Коммерческая 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
100 м²
€ 194,444
Салон красоты бизнес в эксплуатации находится в зоне высокого воздействия и движения в Ла Ze…
Коммерческая 1 спальня
Gandia, Испания
80 м²
€ 106,000
Продается коммерческое помещение на одной из центральных улиц Playa de Gandia. Его можно исп…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
215 м²
7/8 Этаж
€ 940,966
Фантастический пентхаус на берегу Средиземного моря с потрясающими панорамным видом и отделк…
Отель
Мадрид, Испания
1 800 м²
€ 5,445,762
Испания г. Мадрид Отель рядом с аэропортом Отель…
Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты