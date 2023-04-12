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Купить отель с видом на море в Валенсии, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
40
Orihuela
30
Марина-Баха
15
Бенидорм
7
Алаканти
6
Марина-Альта
5
Аликанте
4
Aspe
3
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13 объектов найдено
Отельв Аликанте, Испания
Отель
Аликанте, Испания
750 м²
€ 4,000,000
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
€ 3,800,000
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
Отельв Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 000 м²
€ 1,750,000
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
450 м²
€ 1,350,000
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 6,500,000
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Вели…
Отельв Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 732 м²
€ 5,995,000
Испания Коста дель Маресме &nbsp; Новый отель 3*** в 200м от пляжа &a…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
26 600 м²
€ 50,000,000
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
600 м²
€ 1,500,000
ОписаниеПродажа нового апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,5 млн.€, 7,5% рентабельность! Ме…
Отельв Дения, Испания
Отель
Дения, Испания
5 066 м²
€ 5,200,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на побережье Коста Бланка 5,2 млн.€ 110 номеров!Отель построен в 20…
Отельв Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
3 260 м²
€ 1,900,000
ОписаниеПродажа нового отеля-резиденции для пожилых людей, 1,9 млн. евро в Аликанте, Испания…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
1 085 м²
€ 2,850,000
ОписаниеПродажа нового Отеля 3* в центре Бенидорма, 2,85 млн.€, 7,55% рентабельность.Площадь…
Отельв Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 400 м²
€ 2,700,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в Аликанте на самом берегу моря, 2.7 млн.€ !!!Площадь отеля: 1400 к…
Отельв Sierra Engarceran, Испания
Отель
Sierra Engarceran, Испания
6 350 м²
€ 6,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на первой линии моря в Испании, 120 номеров, 6,0 млн. Евро. Отель р…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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