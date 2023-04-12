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Купить коммерческую недвижимость в Валенсии, Испания

Кальпе
21
l Alfas del Pi
11
Бах-Виналопо
9
Aspe
8
Виналопо-Митха
8
Сан-Мигель-де-Салинас
8
Altea
6
Teulada
6
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486 объектов найдено
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
35 м²
€ 26,900
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 35.00 м2, гараж 1991 год…
Офисв Аликанте, Испания
Офис
Аликанте, Испания
42 м²
€ 55,000
Коммерческий офис в традиционном центре Аликанте.
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
190 м²
€ 214,000
Large commercial premises with 3 windows, 2 access doors and more than 20 meters of facade. …
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
69 м²
€ 400,000
Коммерческие помещения расположены в одной из главных коммерческих осей традиционного центра…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
195 м²
€ 200,000
В водосборном бассейне 
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
270 м²
€ 525,000
Местный очень близко к станции Renfe, рядом с общественной парковкой
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
4 160 м²
€ 3,000,000
Commercial building of modern construction for rent with a three-street façade, ideal for al…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
481 м²
€ 2,700,000
в водосборном бассейне 
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
76 м²
€ 140,000
Коммерческие помещения для продажи и аренды расположены в новой зоне расширения Benalúa Sur.…
Офисв Аликанте, Испания
Офис
Аликанте, Испания
419 м²
€ 660,000
Unbeatable location, commercial office for sale located on the busy Avenida de Maisonnave, n…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
134 м²
€ 52,000
ЦЕНА СНИЖЕНА. Экономичные коммерческие помещения на продажу расположены на Авенида де Хихона…
Складв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Склад
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
2 118 м²
€ 1,600,000
Industrial warehouse for sale located in San Vicente del Raspeig The ship is in good conditi…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
232 м²
€ 160,000
Commercial premises with high profitability, currently leased for Parking. It has capacity f…
Складв Аликанте, Испания
Склад
Аликанте, Испания
609 м²
€ 189,000
Industrial warehouse for sale in Alicante with tenant located in a consolidated estate, clos…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
9 м²
€ 30,000
Очень центральное гаражное пространство.   *Этот документ является просто информативным…
Инвестиционнаяв Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Инвестиционная
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
249 м²
€ 660,000
Продаётся здание в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 249.00 м2, здание 2…
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
555 м²
€ 849,000
For sale residential and local building with naya in the center. Ideal investment For sal…
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
523 м² Количество этажей 6
€ 1,070,000
For sale residential building and premises. ideal investment For sale, a classic building…
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
26 м²
€ 10,000
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Curva del Palangre. Общая площадь 26.00 м2, состоит из…
Коммерческая 1 ваннаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 45 м²
€ 34,900
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Los Frutales. Общая площадь 45.00 м2,…
Коммерческая 2 ванныхв Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 45 м²
€ 47,500
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
Коммерческая 2 спальнив Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 72 м²
€ 89,900
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
Коммерческая 3 спальнив Торревьеха, Испания
Коммерческая 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 399,900
Продается действующий бизнес (успешно работает уже 2,5 года) мини-апарт-отель с отдельным вх…
Коммерческая 1 ваннаяв Аликанте, Испания
Коммерческая 1 ванная
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 78 м²
€ 55,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе Carolinas bajas. Общая площадь 78.00 м2…
Коммерческая 2 ванныхв Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 236 м² -1 Этаж
€ 368,000
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на …
Инвестиционная 4 спальнив Торревьеха, Испания
Инвестиционная 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 322 м²
€ 579,900
Продаётся здание в Торревьехе в районе Paseo maritimo. Общая площадь 322.00 м2, здание 2007 …
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
63 м²
€ 53,000
Коммерческие помещения очень удачно расположены в районе Хабанерас. Застроенная площадь 63м2…
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
82 м²
€ 52,260
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 82.00 м2, состо…
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
€ 199,000
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 0.00 м2, с…
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
€ 13,000
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, гараж 1991 года построй…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Валенсии: выгодное капиталовложение для иностранцев

Наряду с Мадридом и Барселоной, Валенсия считается важным туристическим центром Испании. Ежемесячно сюда приезжают тысячи иностранцев, чтобы провести время на знаменитых пляжных зонах и посетить многочисленные заповедники. Мягкий средиземноморский климат и отличная погода позволяют приятно и с пользой проводить время в испанском городе в течение всего года. Особенно благоприятным для посещения курорта считается период с марта по ноябрь, когда столбик термометра держится в районе 30 градусов тепла.

Достопримечательности Валенсии

Испанский город славится большим количеством объектов, имеющих историческую и культурную значимость. Одна из самых посещаемых достопримечательностей — местный кафедральный Собор, где хранится чаша Святого Грааля. Не меньший интерес у туристов вызывает валенсийский Музей корриды и центральная площадь Старой Девы, окруженная апельсиновыми деревьями и фонтанами.

Кому подойдет купить недвижимость в Валенсии?

Приобретение жилья в испанском городе может стать выгодным капиталовложением для всех иностранцев. Преимущества покупки недвижимости в Валенсии очевидны:

  • купленную квартиру или дом можно круглогодично сдавать в аренду туристам, что поможет уже через 5-7 лет окупить стоимость жилья;
  • вся недвижимость в Валенсии регулярно растет в стоимости на 10-15% в год. При таком скачке цен можно выгодно перепродать апартаменты через несколько лет;
  • на содержание жилья в Валенсии установлен невысокий налог — всего 0,4-1,1% от стоимости «квадратов». Это намного меньше, чем в других европейских государствах.

Стоимость жилья в Валенсии

Цены на недвижимость в испанском городе сильно варьируются. На стоимость влияют такие нюансы, как класс жилья в Валенсии, местонахождение апартаментов по отношению к морю и другие факторы. В среднем цены на недвижимость составляют порядка 3-4 тысяч евро за кв. метр — за эти деньги можно купить фешенебельную виллу с собственным бассейном и выходом к морю.

Значительно дешевле жилье в Валенсии представлено в многоэтажных домах. Например, однокомнатную квартиру со средним ремонтом можно приобрести по цене 1-1,5 тысячи евро за кв. метр. В целом, несмотря на возросшие тарифы за последние годы, стоимость недвижимости в Валенсии считается средней по стране.

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