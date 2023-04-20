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Коммерческая недвижимость с видом на море в Торревьеха, Испания

3 объекта найдено
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
450 м²
€ 750,000
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Acequion. Общая площадь 450.00 м2, со…
Коммерческая 2 спальни в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 46 м²
€ 41,000
Местный салон красоты и массажи на пляже Лос Локос. Салон красоты и массажа на продажу на пл…
Коммерческая 2 ванных в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 139,000
Бар-кафе на продажу в центре Торревьехи
Realting.com
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