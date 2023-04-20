ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Торревьеха
Гостиницы, отели
Отели с видом на море в Торревьеха, Испания
Отель
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Ojen, Испания
€ 810,030
Фантастический участок на южной стороне, между Ла Майреной и гольфом Ла Кала. С участка отк…
Инвестиционная
l Horta Oest, Испания
€ 1,277,199
Гериатрически&…
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
129 м²
€ 89,777
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 129.00 м2, сост…
Отель 19 спален
Cullera, Испания
500 м²
€ 775,997
2-звездочный отk…
Коммерческая 17 спален
Кальпе, Испания
18 ванных комнат
400 м²
€ 950,000
Предлагаем выгодное вложение инвестиций для развития собственного бизнеса всего в нескольких…
Коммерческая
Барселона, Испания
488 м²
€ 352,447
Коммерческое помещение в районе Побленоу города Барселона. Общая площадь: 488 м.кв.:…
Коммерческая
Валенсия, Испания
4 000 м²
€ 1,581,495
Предлагается для продажи большое коммерческое помещение в достаточно новом доме с общ…
Отель
Orihuela, Испания
905 м²
€ 1,700,760
Испания Коста Дорада Дом-миниотель Большой дом с…
Отель 52 ванных
Коста-Брава, Испания
52 ванных комнат
1 560 м²
€ 1,529,846
Продается отель в 200 метрах от моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста Б…
Коммерческая 20 спален
Аликанте, Испания
20 ванных комнат
€ 1,600,000
Предлагаем отель*** в центральной части города Аликанте, в пешей доступности от моря, рядом…
Коммерческая
Торревьеха, Испания
572 м²
€ 155,129
Продаются в Ла Мата, Торревьеха, три помещения общей площадью 572 м2. Они не продаются отдел…
Коммерческая
Барселона, Испания
470 м²
€ 590,123
Коммерческое помещение в пригороде города Барселона - Корнейя де Йобрегат. Общая …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты