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Коммерческая недвижимость в Торревьеха, Испания

76 объектов найдено
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
35 м²
€ 26,900
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 35.00 м2, гараж 1991 год…
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
26 м²
€ 10,000
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Curva del Palangre. Общая площадь 26.00 м2, состоит из…
Коммерческая 1 ванная в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 45 м²
€ 36,900
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Los Frutales. Общая площадь 45.00 м2,…
Коммерческая 2 ванных в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 45 м²
€ 47,500
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
Коммерческая 2 спальни в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 72 м²
€ 89,900
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
Коммерческая 3 спальни в Торревьеха, Испания
Коммерческая 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 399,900
Продается действующий бизнес (успешно работает уже 2,5 года) мини-апарт-отель с отдельным вх…
Коммерческая 2 ванных в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 236 м² -1 Этаж
€ 368,000
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на …
Инвестиционная 4 спальни в Торревьеха, Испания
Инвестиционная 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 322 м²
€ 579,900
Продаётся здание в Торревьехе в районе Paseo maritimo. Общая площадь 322.00 м2, здание 2007 …
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
63 м²
€ 53,000
Коммерческие помещения очень удачно расположены в районе Хабанерас. Застроенная площадь 63м2…
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
82 м²
€ 52,260
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 82.00 м2, состо…
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
€ 199,000
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 0.00 м2, с…
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
€ 13,000
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, гараж 1991 года построй…
Коммерческая 2 спальни в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 спальни
Торревьеха, Испания
100 м²
€ 140,000
Продается коммерческое помещение в центре Торревьехи. Оно находится на первом этаже, с отдел…
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
572 м²
€ 160,000
Продаются в Ла Мата, Торревьеха, три помещения общей площадью 572 м2. Они не продаются отдел…
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
17 м²
€ 13,500
Продается очень большой гараж всего в 50 метрах от пляжа и в самом центре Ла Мата. Идеально …
Коммерческая 1 спальня в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 48 м²
€ 45,000
Ресторан рядом с пляжем Ла Мата в Торревьехе, Коста Бланка. Участок площадью 48 м2, в 5 мин…
Коммерческая 1 спальня в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 40 м²
€ 107,620
Местные для продажи на первом этаже в Residencial де Torrelomas в Torrelamata, Торревьеха. П…
Коммерческая 1 ванная в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 100 м²
€ 45,000
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Habaneras. Общая площадь 100.00 м2, к…
Коммерческая 1 спальня в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 40,000
Этот великолепный ресторан расположен в красивом районе Пласа-дель-Театро в Торревьехе . Рес…
Коммерческая 3 спальни в Торревьеха, Испания
Коммерческая 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 646 м²
€ 1,850,000
Мы предлагаем вам уникальную возможность купить коммерческое здание, чтобы наслаждаться жизн…
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
380 м²
€ 60,000
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 380.00 м2, состоит из 1 …
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
16 м²
€ 9,500
Продаётся паркинг в Торревьехе в районе El molino. Общая площадь 16.00 м2, состоит из 1 комн…
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
18 м² -1 Этаж
€ 13,900
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Habaneras, располагается на -1 этаже. Общая площадь 18…
Коммерческая 2 ванных в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 89,900
Комерческое помещение с лицензией в торговом центре "Филтон" в Лос Валконес
Коммерческая 1 ванная в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 280 м²
€ 257,260
Эта великолепная очень просторная механическая мастерская площадью 280 м2 продается, помещен…
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
30 м²
€ 20,000
Продается гараж в Торревьехе, на пляже Лос Локос, Фруталес. Это большой закрытый гараж в под…
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
11 м²
€ 6,000
Продается гараж в центре Торревьехи . Общественная парковка в подвале. Он имеет общую застро…
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
53 м² -1 Этаж
€ 17,500
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Habaneras, располагается на -1 этаже. Общая площадь 53…
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
20 м²
€ 7,000
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 20.00 м2, состоит из 1 к…
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
25 м²
€ 7,000
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 25.00 м2, состоит из 1 к…
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