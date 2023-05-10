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Коммерческая недвижимость в Teulada, Испания

4 объекта найдено
Коммерческая 9 спален в Teulada, Испания
Коммерческая 9 спален
Teulada, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
€ 1,780,000
Коммерческая в Teulada, Испания
Коммерческая
Teulada, Испания
Площадь 15 000 м²
€ 15,000,000
Коммерческая в Teulada, Испания
Коммерческая
Teulada, Испания
Площадь 39 м²
€ 3,700,000
Коммерческая 36 спален в Teulada, Испания
Коммерческая 36 спален
Teulada, Испания
Количество спален 36
€ 1,260,000
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