Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Каталония
  4. Таррагона
  5. Гостиницы, отели

Купить отель с бассейном в Таррагона, Испания

Ribera d Ebre
1
Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 20 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Отель 20 спален
l Alfas del Pi, Испания
1 800 м²
€ 2,882,909
В отеле есть баl…
Коммерческая 2 ванныхв Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 236 м² -1 Этаж
€ 368,000
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на …
Отельв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
12 000 м²
€ 140,000,000
ОписаниеПродажа роскошного 5* Отеля в центре Мадрида, 140 млн. евро, 110 номеров. Новый отел…
Коммерческая 16 спаленв Дения, Испания
Коммерческая 16 спален
Дения, Испания
16 ванных комнат 904 м² Количество этажей 2
€ 1,307,127
Предлагаем потрясающий отель всего в 400 м от моря в отличном районе, в красивом курортном г…
Отель 25 комнатв Испания, Испания
Отель 25 комнат
Испания, Испания
25 Количество комнат Количество этажей 2
€ 4,650,000
Продаем Апарт-отель в Торревьехе провинции Аликанте в юго-восточной части Испании на побереж…
Коммерческаяв Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
€ 3,665,000
Невероятный панорамный вид на море на продажу в Ла Каролине, Золотая Миля. Поистине уникальн…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
261 м²
€ 1,223,046
Хостел в районе Сантс Монжуик, в пешей доступности от железнодорожной станции Сантс. …
Отельв Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
12 300 м²
€ 22,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на 1-ой линии моря на Коста дель Соль, 189 номеров, 22 млн.€, 6% ре…
Коммерческая 11 спаленв Аликанте, Испания
Коммерческая 11 спален
Аликанте, Испания
12 ванных комнат 270 м² Количество этажей 2
€ 754,112
Солнечная недвижимость имеет исключительный вид на замок и непревзойденное расположение - в …
Коммерческаяв Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
€ 675,000
Большой участок на возвышении с прекрасным видом на море, Гибралтар и Марокко Потрясающие ви…
Ресторан, кафев Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Ресторан, кафе
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
80 м²
€ 176,662
Продается бар в Санта Круз де Тенерифе со стабильным доходом в месяц. Это готовый бизнес, та…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
189 м²
€ 316,180
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Напротив пешеходного перех…

Параметры недвижимости в Таррагона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти