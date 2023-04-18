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Купить отель в Таррагона, Испания

Ribera d Ebre
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1 объект найдено
Отельв Ginestar, Испания
Отель
Ginestar, Испания
11 200 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа Апарт Отеля 3* на первой линии в Испании, 10 млн.€, 6% рентабельность.Местор…

Параметры недвижимости в Таррагона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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