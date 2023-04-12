Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Испании

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Испания
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Отель
Испания, Испания
€ 1,700,000
Представляем вашему вниманию, мини отель историческо родового характера, имеющее свой анкла…
Отель
Испания, Испания
€ 30,000,000
Отель вместимостью 400 номеров, расположен в великолепном месте на песчаном вале, на перво…
Офис
Altea, Испания
96 м²
€ 495,000
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
Отель 30 спален
Periana, Испания
30 Количество комнат
99 м²
€ 2,750,000
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
Отель
Sencelles, Испания
15 000 м²
€ 70,000,000
ОписаниеПродажа Апарт-Отеля 4* на первой линии моря на Майорке, 70 млн. Евро, 218 апартамент…
Коммерческая
Chantada, Испания
4 572 м²
€ 3,400,000
ОписаниеПродажа помещения супермаркета «Mercadona», 3,4 млн.€, 6,5% рентабельность.Месторасп…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 19,000,000
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 4,750,000
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
Отель
Almogia, Испания
12 300 м²
€ 22,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на 1-ой линии моря на Коста дель Соль, 189 номеров, 22 млн.€, 6% ре…
Отель
Aspe, Испания
1 000 м²
€ 1,750,000
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
Отель 148 спален
Sencelles, Испания
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа 4* Отеля на Майорке на 1-й линии моря, 15 млн евро!4* Отель, входящий в прес…
Отель
Sencelles, Испания
€ 6,500,000
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 6,5 млн Евро!Отель расположен в 20 км от аэропорт…
Отель
Sencelles, Испания
1 815 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
Отель
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
€ 40,000,000
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
Магазин
Бенидорм, Испания
15 150 м²
€ 7,500,000
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
Отель 5 спален
la Pera, Испания
523 м²
Количество этажей 2
€ 980,000
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туа…
Отель
Sabinanigo Alto, Испания
1 350 м²
€ 1,690,000
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
Отель
Ginestar, Испания
11 200 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа Апарт Отеля 3* на первой линии в Испании, 10 млн.€, 6% рентабельность.Местор…
Отель 11 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
3 490 м²
Количество этажей 3
€ 5,650,000
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
Отель
Бенидорм, Испания
26 600 м²
€ 50,000,000
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
1 915 м²
€ 8,000,000
ОписаниеОтличное рождественское предложение: Отель 3* в центре Барселоны 8 млн евро, 5% рент…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
720 м²
€ 2,750,000
ОписаниеПродажа Бутик-Отеля в самом центре Барселоны, 2.750.000 €Элегантный бутик-отель зани…
Коммерческая
Aspe, Испания
9 700 м²
€ 3,500,000
ОписаниеПродажа торгового центра с супермаркетом CONSUM в Аликанте!Супермаркет Consum занима…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
1 200 м²
€ 11,500,000
ОписаниеДля быстрой продажи: Отель 2* в самом центре Барселоны, 11.5 млн. евро, 6.5% рентабе…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
2 700 м²
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 15 млн.€, 5,5 % рентабельность!Местораспо…
Отель
Almogia, Испания
€ 25,000,000
ОписаниеПродажа уникального Отеля 4* на первой линии побережья Коста дель Соль, 272 номеров,…
Отель
Sencelles, Испания
2 400 м²
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 15 млн. Евро, 7% рентабельность! Отель находится …
Коммерческая
Cortes de Pallas, Испания
1 300 м²
€ 2,600,000
ОписаниеПродажа здания, 24 туристических апартамента, 2,6 млн. Евро, 6,15 % рентабельность. …
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
12 000 м²
€ 140,000,000
ОписаниеПродажа роскошного 5* Отеля в центре Мадрида, 140 млн. евро, 110 номеров. Новый отел…
Отель
Sencelles, Испания
8 300 м²
€ 15,500,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на Майорке, 189 номеров, 15,5 млн.€, 6% рентабельность!Отель находи…
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