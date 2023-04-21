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Коммерческая недвижимость в Sierra de las Nieves, Испания
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8 объектов найдено
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Коммерческая
Ojen, Испания
€ 5,000,000
Участок под строительство 9 вилл: 3547м2 под застройку Зрелищные виды. Очень редкая возможно…
Коммерческая
Ojen, Испания
€ 9,000,000
Коммерческий участок, Ла Майрена, Коста дель Соль. Подходит для отелей, спа, домов престарел…
Коммерческая
Ojen, Испания
€ 810,030
Фантастический участок на южной стороне, между Ла Майреной и гольфом Ла Кала. С участка отк…
Коммерческая
Ojen, Испания
€ 327,625
Участок с лицензией на строительство в Ла Майрена, Марбелья: строить можно прямо сейчас. Фан…
Коммерческая
Ojen, Испания
€ 538,200
Большой участок 3719м2 с лицензией на строительство на продажу в Ла Майрена, Марбелья, в 7 м…
Коммерческая
Ojen, Испания
435 м²
€ 699,000
Красивая современная вилла, построенная в соответствии с высочайшими стандартами качества в …
Коммерческая
Ojen, Испания
3 454 м²
€ 1,846,210
Отличная возможность для инвестиций! Участок 16054 м2 для строительства 15 вилл в La Mairen…
Коммерческая 5 спален
Ojen, Испания
1 ванных комнат
€ 250,000
Коммерческие помещения с отличной видимостью с улицы. Он расположен на площади в окружении д…
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