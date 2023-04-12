Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Магазины

Купить магазин с видом на горы в Испании

коммерческая недвижимость
914
рестораны
44
отели
250
офисы
54
производственные здания
5
доходные дома
6
инвестиционная недвижимость
21
склады
3
Магазин В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
4 789 м²
€ 12,706,777
Испания г.Барселона Здание в центре под отель Великолепное…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
178 м²
€ 1,541,303
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Уникальное месторасположени…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
1 815 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
Коммерческая 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Коммерческая 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 134 м² Количество этажей 2
€ 393,314
Представляем фантастическую резиденцию, способную вызвать ажиотаж среди взыскательных покупа…
Отель 65 ванныхв Барселона, Испания
Отель 65 ванных
Барселона, Испания
65 ванных комнат 2 000 м²
€ 2,538,616
Проект на строительство отеля площадью 2000 м.кв. в районе Сант Андреу города Барсел…
Коммерческая 1 ваннаяв Барселона, Испания
Коммерческая 1 ванная
Барселона, Испания
1 ванных комнат 518 м²
€ 1,813,297
Коммерческое помещение на первом этаже в районе Сантс Монжуик города Барселона. Обща…
Коммерческая 2 спальнив Бенидорм, Испания
Коммерческая 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2
€ 311,166
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческаяв Кальпе, Испания
Коммерческая
Кальпе, Испания
249 м²
€ 357,573
LOCAL ON 2 FLOORS OF 295 M2, IDEAL FOR BUSINESS STORE, GREENGROCERS, WAREHOUSE. FOR SALE FUR…
Отель 11 спаленв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 11 спален
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
300 м²
€ 1,450,000
ОписаниеПродажа НОВОГО отеля в самом центре Мадрида 1.45 млн евро, 11 номеров.Отель находитс…
Инвестиционнаяв Cullera, Испания
Инвестиционная
Cullera, Испания
3 545 м²
€ 7,510,421
Резиденция в Ку…
Отельв Дения, Испания
Отель
Дения, Испания
5 066 м²
€ 5,200,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на побережье Коста Бланка 5,2 млн.€ 110 номеров!Отель построен в 20…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
1 200 м²
€ 11,500,000
ОписаниеДля быстрой продажи: Отель 2* в самом центре Барселоны, 11.5 млн. евро, 6.5% рентабе…

Регионы с недвижимостью на продажу

на Канарских островах
в Aspe
в Altea
в Teulada
в Santa Pola
в Sant Joan d Alacant
в Гуардамар
в Эльче
в Ibiza
в Puerto Real
в Барселонес
в Мурсия
в Дения
в Сантъяго-дель-Тейде
в Арагон
в Lower Emporda
в Барселона
в Safor
в Бениса
в la Plana Alta

Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти