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Realting.com
Испания
Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Испании
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Отель
Испания, Испания
€ 1,700,000
Представляем вашему вниманию, мини отель историческо родового характера, имеющее свой анкла…
Отель
Испания, Испания
€ 30,000,000
Отель вместимостью 400 номеров, расположен в великолепном месте на песчаном вале, на перво…
Офис
Altea, Испания
96 м²
€ 495,000
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
Коммерческая
Бенидорм, Испания
1 981 м²
€ 1,288,000
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Cala de Finestrat. Общая площадь 1981.…
Отель
Аликанте, Испания
750 м²
€ 4,000,000
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
€ 269,500
Продаётся коммерческое помещение в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 0.00 м2, уч…
Коммерческая
Торревьеха, Испания
450 м²
€ 750,000
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Acequion. Общая площадь 450.00 м2, со…
Коммерческая
Аликанте, Испания
€ 3,200,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе El Campello. Общая площадь 0.00 м2, уча…
Отель
Бенидорм, Испания
€ 3,800,000
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
Отель
Sencelles, Испания
15 000 м²
€ 70,000,000
ОписаниеПродажа Апарт-Отеля 4* на первой линии моря на Майорке, 70 млн. Евро, 218 апартамент…
Коммерческая
Chantada, Испания
4 572 м²
€ 3,400,000
ОписаниеПродажа помещения супермаркета «Mercadona», 3,4 млн.€, 6,5% рентабельность.Месторасп…
Коммерческая 1 спальня
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат
112 м²
€ 112,000
Коммерческое помещение в Guardamar del Segura. Коммерческое помещение в центре Гуардамар дел…
Коммерческая 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
46 м²
€ 41,000
Местный салон красоты и массажи на пляже Лос Локос. Салон красоты и массажа на продажу на пл…
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 139,000
Бар-кафе на продажу в центре Торревьехи
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 19,000,000
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 4,750,000
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
Отель
Almogia, Испания
12 300 м²
€ 22,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на 1-ой линии моря на Коста дель Соль, 189 номеров, 22 млн.€, 6% ре…
Отель
Aspe, Испания
1 000 м²
€ 1,750,000
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
Отель 148 спален
Sencelles, Испания
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа 4* Отеля на Майорке на 1-й линии моря, 15 млн евро!4* Отель, входящий в прес…
Отель
Sencelles, Испания
€ 6,500,000
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 6,5 млн Евро!Отель расположен в 20 км от аэропорт…
Отель
Sencelles, Испания
1 815 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
Отель
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
€ 40,000,000
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
Магазин
Бенидорм, Испания
15 150 м²
€ 7,500,000
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
Отель
Sabinanigo Alto, Испания
1 350 м²
€ 1,690,000
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
Коммерческая
Orihuela, Испания
1 000 м²
€ 11,000,000
Испания Провинция Барселона Ресторан на первой линии от моря Один…
Отель
Orihuela, Испания
€ 6,500,000
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Вели…
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 732 м²
€ 5,995,000
Испания Коста дель Маресме Новый отель 3*** в 200м от пляжа &a…
Коммерческая
Orihuela, Испания
360 м²
1 Этаж
€ 1,450,000
Испания Коста Брава Ресторан на первой линии Про…
Коммерческая
Orihuela, Испания
199 м²
€ 950,000
Испания Коста Дорада Ресторан на набережной Оче…
Отель
Ginestar, Испания
11 200 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа Апарт Отеля 3* на первой линии в Испании, 10 млн.€, 6% рентабельность.Местор…
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