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Коммерческая недвижимость в Сантъяго-дель-Тейде, Испания

3 объекта найдено
Коммерческая 1 ванная в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Коммерческая 1 ванная
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 92,000
Dream Homes Tenerife представляет коммерческую единицу для продажи в Пуэрто-де-Сантьяго. Бол…
Коммерческая 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Коммерческая 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат 126 м²
€ 135,000
Dream Homes Tenerife представляет на продажу эти коммерческие помещения 2 в Пуэрто-де-Сантья…
Отель в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Отель
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
14 900 м²
€ 95,500,000
ОписаниеПродажа шикарного 5* Отеля на Канарских островах: 306 номеров, 95.5 млн. евро!!!Отел…
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