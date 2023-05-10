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Коммерческая недвижимость в Santa Pola, Испания

5 объектов найдено
Коммерческая 1 спальня в Santa Pola, Испания
Коммерческая 1 спальня
Santa Pola, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 113,500
Коммерческая 2 спальни в Santa Pola, Испания
Коммерческая 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/2
€ 135,000
Коммерческая 2 спальни в Santa Pola, Испания
Коммерческая 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
€ 165,000
Коммерческая 3 спальни в Santa Pola, Испания
Коммерческая 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
€ 355,000
Коммерческая 2 спальни в Santa Pola, Испания
Коммерческая 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€ 285,000
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