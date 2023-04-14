Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе

Купить коммерческую недвижимость в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Сантъяго-дель-Тейде
3
Arona
1
Лос-Кристианос
1
6 объектов найдено
Коммерческая 1 ваннаяв Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Коммерческая 1 ванная
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 92,000
Dream Homes Tenerife представляет коммерческую единицу для продажи в Пуэрто-де-Сантьяго. Бол…
Коммерческая 2 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Коммерческая 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат 126 м²
€ 135,000
Dream Homes Tenerife представляет на продажу эти коммерческие помещения 2 в Пуэрто-де-Сантья…
Коммерческая 1 спальняв Arona, Испания
Коммерческая 1 спальня
Arona, Испания
4 ванных комнат 100 м²
€ 30,000
В продаже пркрасное помещение 100 м2. Помещение состоит: косметический кабинет, комнаты и…
Коммерческаяв Arona, Испания
Коммерческая
Arona, Испания
2 450 м² Количество этажей 1
€ 2,250,000
Прекрасная возможность для инвестиций! Коммерческие помещения общей площадью 2450 м2 расп…
Отельв Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Отель
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
14 900 м²
€ 95,500,000
ОписаниеПродажа шикарного 5* Отеля на Канарских островах: 306 номеров, 95.5 млн. евро!!!Отел…
Ресторан, кафев Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Ресторан, кафе
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
80 м²
€ 195,000
Продается бар в Санта Круз де Тенерифе со стабильным доходом в месяц. Это готовый бизнес, та…

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Санта-Крус-де-Тенерифе: уютные апартаменты на Канарских островах

Приобретение недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе позволяет наслаждаться солнечной погодой круглый год. Этот уютный испанский город расположен на живописных Канарских островах. Купленные здесь апартаменты подходят не только для проживания всей семьей, но и для сдачи в аренду. Спрос на местные недвижимые объекты не прекращается 365 дней в году. В среднем даже на сдаче однокомнатной квартиры владелец может выручить до 1000 евро в месяц без вычета налогов.

Какую купить недвижимость в Санта-Крус-де-Тенерифе?

Обширный выбор жилых и коммерческих объектов впечатляет своим разнообразием:

  • В большом количестве представлены двухкомнатные и трехкомнатные квартиры эконом-класса.
  • На окраинах курорта можно встретить элитные виллы с прямым выходом на знаменитый пляж Териситас.
  • Предпринимателей заинтересуют многочисленные отели и рестораны, приносящие высокий доход на протяжении всего сезона.

Преимущества для иностранных инвесторов

Нерезиденты активно скупают недвижимость в Санта-Крус-де-Тенерифе по многим причинам. Во-первых, цена на квадратные метры здесь дешевле, чем в других испанских городах. Средняя стоимость жилья в Санта-Крус-де-Тенерифе оценивается в 40.000 евро. Во-вторых, при покупке недвижимых объектов на сумму от 500.000 евро иностранные инвесторы автоматически получают ВНЖ с правом на ПМЖ через 2 года. И, наконец, главное преимущество для всех иностранцев — постоянное удорожание цен на жилье в Санта-Крус-де-Тенерифе, позволяющее с выгодой перепродать любой жилой или нежилой объект.

Realting.com
Перейти