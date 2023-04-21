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Отели в Sant Joan d Alacant, Испания

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2 объекта найдено
Отель 18 спален в Sant Joan d Alacant, Испания
Отель 18 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
1 700 м²
€ 1,000,000
Проект уже утвержден администрацией города Кампельо. В отеле есть большой ресторан и парковк…
Отель 50 спален в Sant Joan d Alacant, Испания
Отель 50 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
50 ванных комнат
€ 4,350,000
Предлагаем вашему вниманию шикарный отель в Кампельо с видом на море.Отель имеет 25 двухмест…
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