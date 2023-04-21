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Коммерческая недвижимость в Sant Joan d Alacant, Испания

5 объектов найдено
Коммерческая 18 спален в Sant Joan d Alacant, Испания
Коммерческая 18 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
18 ванных комнат 2 528 м² Количество этажей 3
€ 700,000
Вашему вниманию представляем недостроенное здание в отличном районе Кампельо. Имеется три ва…
Отель 18 спален в Sant Joan d Alacant, Испания
Отель 18 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
1 700 м²
€ 1,000,000
Проект уже утвержден администрацией города Кампельо. В отеле есть большой ресторан и парковк…
Коммерческая 101 спальня в Sant Joan d Alacant, Испания
Коммерческая 101 спальня
Sant Joan d Alacant, Испания
101 ванных комнат 7 487 м²
€ 12,500,000
Предлагаем великолепную возможность повысить свою доходность! Отличный отель с видом на море…
Отель 50 спален в Sant Joan d Alacant, Испания
Отель 50 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
50 ванных комнат
€ 4,350,000
Предлагаем вашему вниманию шикарный отель в Кампельо с видом на море.Отель имеет 25 двухмест…
Коммерческая 17 спален в Sant Joan d Alacant, Испания
Коммерческая 17 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
17 ванных комнат 1 000 м²
€ 1,800,000
Отличный высокорентабельный семейный отель в городе Кампельо. К услугам ваших гостей элегант…
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