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Коммерческая недвижимость в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания

1 объект найдено
Коммерческая 28 спален в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Коммерческая 28 спален
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
2 892 м²
€ 9,820,000
Великолепное здание расположено в центре Сан-Себастьяна. Здание общей площадью 2.892 кв.м с …
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