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Коммерческая недвижимость в San Roque, Испания

2 объекта найдено
Коммерческая в San Roque, Испания
Коммерческая
San Roque, Испания
1 155 м²
€ 880,000
На продажу этот большой земляной участок для элитной виллы, с проектом, чтобы построить люкс…
Коммерческая в San Roque, Испания
Коммерческая
San Roque, Испания
1 314 м²
€ 880,000
Продается участок с проектом и лицензией в La Reserva de Sotogrande Разрешение на строительс…
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