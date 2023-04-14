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Купить отель в San Pedro del Pinatar, Испания

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1 объект найдено
Отель 40 спаленв San Pedro del Pinatar, Испания
Отель 40 спален
San Pedro del Pinatar, Испания
2 500 м²
€ 3,700,000
  Трехзвездочный отель в рабочем состоянии , открыт для   туристов круглый год. Имеет …
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