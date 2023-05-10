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Коммерческая недвижимость в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

8 объектов найдено
Коммерческая в Las Escalericas, Испания
Коммерческая
Las Escalericas, Испания
Площадь 600 м²
€ 1,200,000
Коммерческая в Las Escalericas, Испания
Коммерческая
Las Escalericas, Испания
€ 3,500,000
Коммерческая в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Коммерческая
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
€ 600,000
Коммерческая 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Коммерческая 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 2/2
€ 182,000
Коммерческая 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Коммерческая 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 2/2
€ 179,000
Коммерческая 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Коммерческая 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 2/2
€ 182,000
Коммерческая 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Коммерческая 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/2
€ 145,000
Коммерческая 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Коммерческая 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 2/2
€ 179,000
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