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Купить коммерческую недвижимость в Safor, Испания

Gandia
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3 объекта найдено
Коммерческая 1 спальняв Gandia, Испания
Коммерческая 1 спальня
Gandia, Испания
80 м²
€ 106,000
Продается коммерческое помещение на одной из центральных улиц Playa de Gandia. Его можно исп…
Коммерческая 5 спаленв la Font d en Carros, Испания
Коммерческая 5 спален
la Font d en Carros, Испания
4 ванных комнат 471 м²
€ 270,000
В урбанизации города La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается дом с рестораном, всего…
Коммерческая 3 спальнив Gandia, Испания
Коммерческая 3 спальни
Gandia, Испания
167 м²
€ 390,000
На одной из центральных пешеходных улиц Гандии (Gandia) продаётся коммерческое помещение. Мо…

Параметры недвижимости в Safor, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
в сельской местности
недорогая
элитное
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