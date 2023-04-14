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Купить коммерческую недвижимость в Rojales, Испания

2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Инвестиционная
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
249 м²
€ 660,000
Продаётся здание в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 249.00 м2, здание 2…
Коммерческая 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Коммерческая 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
1 ванных комнат 85 м²
€ 130,000
Коммерческое помещение в Аликанте, в районе Лос Монтесинос в центре в очень хорошем состояни…
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