Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Каталония
  4. Таррагона
  5. Ribera d Ebre
  6. Гостиницы, отели

Отели с видом на море в Ribera d Ebre, Испания

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель в Ginestar, Испания
Отель
Ginestar, Испания
11 200 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа Апарт Отеля 3* на первой линии в Испании, 10 млн.€, 6% рентабельность.Местор…
Realting.com
Перейти