Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Доходные дома

Купить доходный дом с видом на море в Испании

коммерческая недвижимость
914
рестораны
44
отели
250
офисы
54
производственные здания
5
инвестиционная недвижимость
21
склады
3
магазины
4
Доходный дом В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Ресторан, кафе 3 ванныхв Union Hill-Novelty Hill, США
Ресторан, кафе 3 ванных
Union Hill-Novelty Hill, США
3 ванных комнат
€ 407,992
Уютный ресторан, расположенный в районе Ла Майрэна, Марбелья. Потрясающие панорамные в…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 19,000,000
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
4 000 м²
€ 25,000,000
ОписаниеПродажа отеля 4* в Барселоне 100 номеров 25 млн. Евро!!! Рентабельный Отель в Барсел…
Отельв Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 400 м²
€ 2,700,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в Аликанте на самом берегу моря, 2.7 млн.€ !!!Площадь отеля: 1400 к…
Отельв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
12 000 м²
€ 140,000,000
ОписаниеПродажа роскошного 5* Отеля в центре Мадрида, 140 млн. евро, 110 номеров. Новый отел…
Отель 5 спаленв Коста-Брава, Испания
Отель 5 спален
Коста-Брава, Испания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 865 м²
€ 955,642
Отель-бутик в самом сердце Байш Эмпорда вблизи города Пуболь. Средневековая Масия пер…
Отельв Андалусия, Испания
Отель
Андалусия, Испания
€ 5,445,762
Испания Андалусия &nbsp; Хостел в Малаге &nbsp; Успешно действ…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
168 м²
€ 725,319
Снижение цены - старая цена 1 000 000 евро!!! Хостел в районе Эшампле, зона Саграда Ф…
Коммерческая 2 спальнив Finestrat, Испания
Коммерческая 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 179 м² 2/2 Этаж
€ 248,833
Фантастический новый комплекс современного европейского дизайна в районе Терра Марина с высо…
Офисв Торревьеха, Испания
Офис
Торревьеха, Испания
400 м²
€ 746,799
Продаётся  ресторан на берегу моря в Торревьеха,  Коста-Бланка, Испания. Общая площадь…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
23 500 м²
€ 19,060,166
Испания г.Мадрид &nbsp; Отель 4* в пригороде &nbsp; Действующи…
Производствов Estepona, Испания
Производство
Estepona, Испания
1 100 м²
€ 1,270,000

Регионы с недвижимостью на продажу

в Дения
в Сантъяго-дель-Тейде
в Арагон
в Lower Emporda
в Барселона
в Safor
в Бениса
в la Plana Alta
в Xabia Javea
в Rojales
в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
в San Javier
в el Camp de Turia
в Галисия
в Уэска
в Alto Gallego
в Gandia
в Тарифа
в San Pedro del Pinatar
в Кастель-Пладжа-де-Аро

Параметры недвижимости в Испании

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти