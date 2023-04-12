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Купить ресторан с видом на море в Испании

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1 объект найдено
Ресторан, кафев Aspe, Испания
Ресторан, кафе
Aspe, Испания
160 м²
€ 880,000
ОписаниеПродажа ресторана на первой линии моря в Аликанте: 880.000 Евро!!!Новый ресторан с у…

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