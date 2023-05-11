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Коммерческая недвижимость в Puerto Real, Испания

4 объекта найдено
Отель 7 спален в Puerto Real, Испания
Отель 7 спален
Puerto Real, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 160 м²
€ 450,000
Коммерческая в Puerto Real, Испания
Коммерческая
Puerto Real, Испания
Площадь 104 м²
€ 225,000
Коммерческая в Puerto Real, Испания
Коммерческая
Puerto Real, Испания
Площадь 400 м²
€ 315,000
Коммерческая в Puerto Real, Испания
Коммерческая
Puerto Real, Испания
Площадь 165 м²
€ 247,500
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