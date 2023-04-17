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Купить отель с бассейном в Pla de Mallorca, Испания

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9 объектов найдено
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
15 000 м²
€ 70,000,000
ОписаниеПродажа Апарт-Отеля 4* на первой линии моря на Майорке, 70 млн. Евро, 218 апартамент…
Отель 148 спаленв Sencelles, Испания
Отель 148 спален
Sencelles, Испания
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа 4* Отеля на Майорке на 1-й линии моря, 15 млн евро!4* Отель, входящий в прес…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
€ 6,500,000
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 6,5 млн Евро!Отель расположен в 20 км от аэропорт…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
1 815 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
2 400 м²
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 15 млн. Евро, 7% рентабельность! Отель находится …
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
2 112 м²
€ 5,000,000
ОписаниеПродажа отеля 2* на Майорке 5.0 млн евро 5% рентабельность! Находится на пляже Арена…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
8 300 м²
€ 15,500,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на Майорке, 189 номеров, 15,5 млн.€, 6% рентабельность!Отель находи…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
11 800 м²
€ 16,000,000
ОписаниеПродажа рентабельного отеля 3* на Майорке 16,0 млн.€ Отельная сеть продает свой отел…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
2 200 м²
€ 3,200,000
ОписаниеПродажа нового Бутик-Отеля 4* на Майорке, 3.2 млн евро, 6% рентабельность.Состоит из…

Параметры недвижимости в Pla de Mallorca, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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